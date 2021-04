Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 09.04.202 kam es gegen 13:10 Uhr im Bereich der Layenstraße in 55743 Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf Höhe der Hausnummer 70 musste die Geschädigte mit ihrem PKW verkehrsbedingt warten. Ein entgegenkommender weißer LKW touchierte den wartenden PKW mit der linken Seite des Anhängers am linken Außenspiegel, welcher hierdurch beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der LKW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Kobachstraße. Zeugen, welche Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem LKW machen können, werden gebeten sich unter der 06781-5610 mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

