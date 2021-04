Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gitter eines Lichtschachtes beschädigt - Fahrer flüchtig

Zerf (ots)

Am Samstag, den 10.04.2021, in der Zeit zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, ereignete sich in Zerf in der Straße "Am Schurpenberg" ein Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein Gitter eines Kellerlichtschachtes durch einen unbekannten Fahrer beschädigt. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen weißen Lieferwagen gehandelt haben. Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06581-91559 mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

