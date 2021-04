Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geldautomatensprengung in Hermeskeil - Vollsperrung

Hermeskeil (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 03.40 Uhr, kam es in Hermeskeil an der ESSO-Tankstelle (Trierer Straße/B52) zur Sprengung eines Geldautomaten. Die Täter sind derzeit flüchtig. Wegen der noch laufenden Tatortaufnahme wurde eine Vollsperrung der B52 durchgeführt. Die Umleitung erfolgt über die Autobahn (AS Hermeskei/AS Reinsfeld). Es wird nachberichtet.

