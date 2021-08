Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Schuppen

Euskirchen (ots)

Auf der Eupener Straße in Euskirchen wurde in der Zeit zwischen dem 13.08.2021 (20 Uhr) und 15.08.2021 (17 Uhr) in einen Schuppen eingebrochen. Es wurden mehrere Gegenstände in einem unteren vierstelligen Euro-Bereich entwendet. Darunter befand sich ein E-Bike. Der 44-jährige Besitzer gab an, dass der Schuppen verschlossen war. Strafantrag wurde gestellt.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell