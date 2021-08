Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verunreinigtes Wasser in die Erft gepumpt

Weilerswist (ots)

Ein 53-jähriger Mann aus Weilerswist pumpte mit Hilfe eines Schlauchs verunreinigtes Wasser aus seinem Kellerraum in die Erft. Als Passanten dies am Samstag (14.08.2021) gegen 17.29 Uhr beobachteten, informierten diese die Feuerwehr. Die Polizei konnte den 53-jährigen Besitzer nicht am Wohnhaus antreffen und verschaffte sich Zutritt über ein offenstehendes Gartentor. Dort konnten die Beamten den Schlauch, der in die Erft gelegt worden war, feststellen. Die Feuerwehr konnte veranlassen, dass das verunreinigte Wasser oberflächlich abgefangen und anschließend abgesaugt wird. Eine weitere Verunreinigung konnte durch rechtzeitiges handeln vermieden werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell