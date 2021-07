Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Medientermin: Landrat besucht Pedelec-Training der Polizei

Wesel (ots)

in diesem Sommer bietet die Kreispolizeibehörde Wesel wieder flächendeckend Pedelec-Seminare für Bürger*innen an. Hier haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, in einem Parcours und auf einem Pedelec-Simulator ihre Fähigkeiten auf diesen Rädern zu trainieren.

Der Landrat des Kreises Wesel, Ingo Brohl, besucht die Veranstaltung in Wesel und steht für Pressegespräch und Fotos zur Verfügung.

Pressetermin: Pedelec-Seminar

Termin: 20.07.2021 von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr

Ort: Wesel, Ida-Noddack-Gesamtschule, Martinistraße 12

