Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 22-jährige Fahrerin überschlägt sich und landet im Feld

Nieheim (ots)

Bei einem Unfall auf der B252 in Höhe Nieheim ist eine 22-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die aus dem Kreis Lippe stammende Fahrerin war am Dienstag, 6. Juli, mit ihrem grauen 3er-BMW auf der Ostwestfalenstraße in Fahrtrichtung Steinheim unterwegs. Gegen 21.40 Uhr kam sie in Höhe des Kompostwerkes aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet dadurch auf die Bankette und kollidierte dort mit einem Betonrohr. Daraufhin überschlug sich der BMW mehrfach und blieb auf dem angrenzenden Feld auf dem Fahrzeugdach liegen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell