Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Vandalen und Einbrecher machen sich an Grundschule zu schaffen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Mit Graffiti haben Unbekannte den mittleren Gebäudeteil einer Grundschule am Waldmannsweg beschmiert. Den Schriftzug "SXAR" sprühten die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Montag, 07.10 Uhr, an das Gebäude.

Im gleichen Zeitraum versuchten Unbekannte in den Putzmittelraum und Müllraum eines Pavillons auf dem Gelände der Schule einzubrechen.

Die Polizei Neukirchen-Vluyn bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02845 / 3092-0 bei ihr zu melden.

