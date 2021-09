Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Kripo ermittelt Tatverdächtigen und entwendetes E-Bike

Rostock (ots)

Nach dem Diebstahl zweier E-Bikes am 15. August 2021 gelang es den Ermittlern des Kriminalkommisariats Rostock in kurzer Zeit den Tatverdächtigen festzustellen und ein gestohlenes E-Bike aufzufinden.

In den Abendstunden des 15. August 2021 wurden Urlaubern in einem Hotel in Diedrichshagen zwei E-Bikes im Gesamtwert von 5.000 Euro entwendet, die an einem Fahrradständer angeschlossen waren. Eine männliche Person ist dabei gefilmt worden, wie sie den Tatort bereits ein paar Stunden zuvor auskundschaftete und später zugeschlagen hatte. Nach Anzeigenerstattung werteten die Kriminalbeamten das vorhandene Videomaterial aus und ermittelten einen 43-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen. Dieser Mann ist bei der Polizei bereits wegen anderer Delikte in Erscheinung getreten. Die Wohnungsdurchsuchung am 27. August 2021 im Rostocker Stadtteil Groß Klein führte zum Auffinden eines der beiden E-Bikes. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten weitere Gegenstände sicher, bei denen der Verdacht einer Beteiligung an weiteren Straftaten besteht. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.

