POL-OG: Offenburg - Straßenlaterne beschädigt

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag unterlief einem Lastwagenfahrer in der Lise-Meitner-Straße ein Malheur. Der 55-Jährige belud gegen 14.30 Uhr seinen Sattelzug am Fahrbahnrand in der Nähe einer Straßenlaterne. Nach bisherigen Erkenntnissen schwenkte der Anhänger beim Anfahren aus und bog die Laterne um. Hierbei löste sich die angebrachte Leuchte, die daraufhin nur noch am Stromkabel befestigt herunterhing. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. /ae

