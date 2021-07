Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Unfallflüchtiger beschädigt zwei Fahrzeuge * Polizei befreit eingeschlossenes Kleinkind aus Auto * Einbrecher wurde beobachtet *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Paketbote mit Butterflymesser bedroht - Offenbach

(mm) Ein Paketbote ist am Montag, gegen 10.20 Uhr, von einem 30 bis 35 Jahre alten, 1,85 Meter großen Mann mit einem Butterflymesser in der Straße "Am Rebstock" in Höhe der Hausnummer 40 bedroht worden. Der Bote wechselte daraufhin die Straßenseite und der Täter, der eine rote Sweatshirt-Jacke mit weißer Aufschrift, eine mehrfarbige Jeans sowie graue Sneakers trug, flüchtete in Richtung der Seligenstädter Straße. Weiterhin soll der Unbekannte kurze blonde Haare und einen Dreitagebart haben. Hinweise auf den Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Unfallflüchtiger beschädigt zwei Fahrzeuge - Obertshausen

(mm) Gleich zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge beschädigte ein Unbekannter am Freitag in der Hans-Böckler-Straße 8. Der Verursacher streifte zwischen 7 und 18 Uhr im Vorbeifahren einen Peugeot, Modell Partner und einen VW-Transporter. Der Schaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Die Unfallfluchtermittler bitten nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Polizei befreit eingeschlossenes Kleinkind aus Auto - Hanau

(tl) "Die Polizei, dein Freund und Helfer" - getreu diesem Motto schritt eine Streife der Polizeistation Hanau I am Montagabend in der Lindenstraße zur Tat, als sie ein einjähriges Kind aus einem verschlossenen Auto befreien und dazu eine Scheibe des Wagens einschlagen musste. Gegen 18.45 Uhr meldete sich der Fahrzeugnutzer beim Notruf und teilte den Beamten mit, dass er offenbar versehentlich sein Fahrzeug verschlossen habe und sich neben dem Schlüssel zu allem Unglück auch der Einjährige im Fahrzeug befindet. Mit einem hinzugerufenen Schlüsseldienst wurde zunächst versucht, das Auto zu öffnen - jedoch vergeblich. Nachdem der Junge, der sich bis dahin ruhig verhielt und dem es gut ging, jedoch anfing sich Münzen in den Mund zu stecken, zögerten die Ordnungshüter nicht lange und verschafften sich mit einem beherzten Schlag gegen die Heckscheibe Zugang zum Innenraum. Wohlbehalten konnte der Kleine letztlich dank des Einsatzes der Streife aus seiner misslichen Lage befreit werden.

2. Leichtverletzter Kradfahrer bei Unfall mit Auto - Maintal

(tl) Mit leichten Verletzungen kam ein 60-jähriger Motorradfahrer am frühen Montagmorgen ins Krankenhaus, nachdem er mit einem Auto zusammengestoßen war. Gegen 7 Uhr war der Mann aus Maintal mit seiner Ducati auf dem Rumpenheimer Weg aus Richtung Sudetenstraße kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Löwenseestraße kollidierte er mit dem Opel Astra einer 46-Jährigen, welche die Löwenseestraße befuhr und den Rumpenheimer Weg in Richtung "Alte Dorfstraße" queren wollte. Hierbei übersah die Opel-Fahrerin offenbar die Vorfahrt des Zweiradfahrers, der durch die Kollision stürzte und sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro.

3. Zeugen gesucht: Einbruch in Wahlert - Bad Soden-Salmünster

(tl) Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag, 13.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Haferheegstraße (10er-Hausnummer) ein und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Die ungebetenen Gäste hebelten dabei eine Kellertür auf und durchwühlten anschließend jeden Raum des Hauses nach Wertgegenständen. Über den Balkon flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Die Kripo hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Mutmaßlicher Einbrecher ertappt - Birstein und Bad Orb

(mm) Ein korpulenter mit dunkler Mütze, grauem Jogginganzug sowie mit Handschuhen bekleideter mutmaßlicher Einbrecher ist am Montagmittag von einem Bewohner auf einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße (10er-Hausnummern) beobachtet worden. Der Unbekannte war gegen 14 Uhr gerade dabei, ein Fliegengitter vor einem Fenster zu entfernen. Als der Zeuge den Fremden daraufhin ansprach, antwortete er, er wolle nur Kirschen essen und flüchtete. Der Ertappte hatte einen dunklen Teint und eine kleine schwarze Tasche am Oberkörper getragen. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06181 100-123 entgegen.

5. Einbrecher wurde beobachtet - Bad Orb

(mm) Ein 50 bis 60 Jahre alter untersetzter Einbrecher ist am Montag, zwischen 10.15 Uhr und 10.35 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Sälzerstraße (einstellige Hausnummer) durch ein Kellerfenster eingedrungen. Bevor er sich an dem Fenster zu schaffen machte, wurde er beobachtet, wie er an der Haustür klingelte. Da niemand öffnete, glaubte der Einbrecher ungestört zu sein und stieg in das Haus ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und verschwand mit drei Armbanduhren. Nach ersten Hinweisen ist der dickliche Täter, der mit einer hellgrauen Hose und einer dunkelgrauen Jacke sowie mit einer Mütze bekleidet war, mit seiner Beute über die Terrassentür geflüchtet. Weiterhin soll er eine schwarze Mütze, dunkle Schuhe und wahrscheinlich Handschuhe getragen haben. Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100 123 melden.

Offenbach, 06.07.2021, Michael Malkmus

