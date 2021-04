Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Werra-Meißner-Kreis - Gebäudebrand in Eschwege

Kassel (ots)

In der Nacht zu Ostersonntag, wurde um 3.20 Uhr ein Wohnhausbrand im Ortskern von Eschwege gemeldet. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein zweigeschossiges Fachwerkhaus in Vollbrand. Personenschaden entstand nicht, die drei Bewohner im Alter von 63 Jahren, männlich, 57 Jahren, weiblich und 23 Jahren, männlich, konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Da das Feuer drohte, auf andere Gebäude überzugreifen, mussten nahestehende Häuser evakuiert werden. Weitere Häuser wurde aber nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dagegen wurde zwei Fahrzeuge, die in der Nähe geparkt standen, durch die Brandauswirkungen beschädigt.

Eingesetzt waren neben RTW und NAW etwa 80 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Eschwege, Ortsteilen, sowie Reichensachsen und Sontra. Der Gebäudeschaden wird durch die eingesetzten Beamten der Polizeistation Eschwege auf ca. 200.000,- EUR geschätzt. Einsturzgefahr besteht, so dass das Gebäude zurzeit nicht betreten werden kann. Aus diesem Grund wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen.

Westphal, Polizeihauptkommissar

