POL-KS: Brand und Einbrüche auf Kleingartengelände: Brandursache noch unklar; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Am gestrigen Mittwochabend brannte es gegen 22:40 Uhr auf dem Gelände des Kleingartenvereins "Schützenplatz" am Bleichenweg in Kassel. Hierbei war eine Gartenlaube aus Holz durch das Feuer zum Teil beschädigt worden. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine vollständige Zerstörung der Hütte und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Lauben verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Wie die am Abend in der Kleingartenanlage eingesetzten Streifen des Polizeireviers Nord und des Kriminaldauerdienstes (KDD) zusätzlich zu dem Brand feststellten, waren offenbar kurz zuvor mindestens fünf Gartenlauben der Nachbarparzellen aufgebrochen worden. Was aus den Hütten gestohlen wurde und ob ein Zusammenhang zu dem Brand besteht, ist bislang noch ungeklärt.

Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen und heute die Brandstelle aufgesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte eine vorsätzliche Brandstiftung oder ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Die genaue Ursache ist bisher noch unklar.

Aus diesem Grund suchen die Ermittler Zeugen, die am gestrigen Abend verdächtige Personen im Bereich Bleichenweg/ Schützenstraße beobachtet haben, Hinweise zur Entstehung des Brandes oder zu den Einbrüchen geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 entgegengenommen.

