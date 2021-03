Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg: Nienburger fährt ohne Führerschein

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 03.03.2021, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Nienburger Polizei, gegen 05:50 Uhr, auf der Verdener Landstraße, einen Mann in seinem Mercedes C 180. Auf die Frage nach seinem Führerschein antwortete der Fahrer, dass er diesen zu Hause liegengelassen habe. Die Beamten überprüften seine Angaben. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann seit August 2020 nicht mehr im Besitz eines Führerscheines war. Dieser war ihm entzogen worden. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

