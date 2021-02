Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall mit Leichtverletzter

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend fuhren eine 19-jährige Autofahrerin aus Bottrop und ein 41-jähriger Autofahrer aus Bottrop hintereinander auf der Adolf-Kolping-Straße. In Höhe der Einmündung Pfarrstraße musste die 19-Jährige abbremsen. Aus nicht abschließend geklärter Ursache fuhr der 41-Jährige auf das Auto vor ihm auf. Dabei verletzte sich die Bottroperin leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell