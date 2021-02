Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Montagabend gegen 18:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an der Straße Röttgersbank. Ein unbekannter Lkw-Fahrer versuchte von der Röttgersbank in die Straße Sonnenschein einzubiegen. Dabei touchierte er einen geparkten silbernen VW Golf. An dem Fahrzeug entstand 4.000 Euro Sachschaden. In einem Rasenstück hinterließ der Sattelzug eine tiefe Reifenspur.

Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das amtliche Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine weiße Zugmaschine mit einem Auflieger handeln. Die Plane es Aufliegers ist grau mit grüner Aufschrift.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

