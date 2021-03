Polizei Hamburg

POL-HH: 210329-3. Handel mit Marihuana im Kilogrammbereich - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hamburg (ots)

Zeit: April bis Juni 2020; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am Montagvormittag wurde ein 29-Jähriger verhaftet, der in Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. An dem Einsatz waren auch Spezialeinheiten der Polizei beteiligt.

Gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen deutscher Staatsangehörigkeit war zuvor umfangreich ermittelt worden. Er ist nach den geführten Ermittlungen dringend verdächtig, sich zwischen April und Juni des vergangenen Jahres in mehreren Fällen Marihuana im Kilogramm beschafft und weiterverkauft zu haben.

Auf Basis der Ermittlungsergebnisse hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg bereits sowohl einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen als auch einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt.

Nach einer Zugangssicherung durch die Spezialeinheiten des LKA 24 erfolgte heute Vormittag schließlich die Durchsuchung seiner Wohnung in Pinneberg. Der Tatverdächtige wurde dort angetroffen und verhaftet.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten Beweismittel sicher, darunter schriftliche Unterlagen, zwei Würfeltresore und geringe Mengen mutmaßliche Betäubungsmittel.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

