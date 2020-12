Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Radfahrerin zwingt Zug zur Schnellbremsung

Oldenburg

Freitagnachmittag kam es am Bahnübergang im Bürgerbuschweg in Oldenburg zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Trotz geschlossener Halbschranken überquerte eine bislang unbekannte Radfahrerin gegen 16:20 Uhr den Bahnübergang.

Der Triebfahrzeugführer einer NordWestBahn gab einen Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu verhindern. Reisende in dem Zug wurden dabei offenbar nicht verletzt, sie kamen mit dem Schrecken davon.

Obwohl ein vor dem Bahnübergang wartender Verkehrsteilnehmer sofort die Polizei verständigte und die verwirrt wirkende Frau ansprach, fuhr die Radfahrerin danach einfach weiter.

Die Frau wurde beschrieben als ca. 50 Jahre alt, kräftige Statur, graue Haare. Bekleidet mit kurzer Hose und T-Shirt mit einem Warndreieck als Aufdruck.

Die Bundespolizei in Oldenburg hat wegen des Vorfalls Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Wer Angaben zu der unbekannten Radfahrerin machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/218380 zu melden.

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Ralf Löning

