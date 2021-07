Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Die AG TRuP sorgte auch für Ruhe * Suche nach unbekannten Flaschenwerfern *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Die AG TRuP sorgte auch für Ruhe - Offenbach und Rödermark

(aa) Das Fahrverhalten eines BMW und eines Mercedes fiel am Freitagnachmittag einer Streife der AG TRuP (Arbeitsgruppe Tuner Raser und Poser) auf dem Odenwaldring auf. Beide Autofahrer waren in Richtung Mühlheim unterwegs, wobei sie auf der Mühlheimer Straße beschleunigt und mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein sollen. Daher stoppten die Beamten beide Fahrzeuglenker, deren Karossen tatsächlich einige technische Veränderungen hatten. Die 25 und 18 Jahre alten Männer hatten zwar den Großteil dieser eingetragen, allerdings werden sie in den nächsten Wochen Post von der Bußgeldstelle wegen der nicht mutmaßlich angepassten Geschwindigkeit erhalten. Direkt nach dieser Kontrolle hörten die Beamten ebenfalls auf der Mühlheimer Straße ein sehr lautes Auspuffgeräusch von einem Motorrad. Zudem soll sich der KTM-Krad-Fahrer im Zick-Zack-Kurs und deutlich zu schnell durch den dichten Verkehr geschlängelt haben. Die Überprüfung des 37-jährigen Bikers ergab, dass dieser den dB-Killer seines Auspuffendtopfes wohl absichtlich entfernt hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis sowie das offensichtliche Fahren mit nicht angepasstem Tempo. Gegen 23.15 Uhr stoppte eine weitere Streife der AG TRuP auf der Kaiserstraße einen Audi A4, dessen Abgasgeräusch ebenfalls offensichtlich zu laut war. Die Polizisten erkannten schließlich einen augenscheinlich manipulierten Soundgenerator. Sie stellten den Audi sicher, damit dieser in den nächsten Tagen einem Gutachter vorgeführt werden kann. Auch der 19-jährige Autobesitzer und Fahrer bekommt eine Anzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis. Am frühen Samstag waren die Beamten dann in Rödermark Ober-Roden unterwegs. Gegen 0.50 Uhr wurden sie auf der Frankfurter Straße auf einen Golf 7 GTI aufmerksam, weil auch dieses Fahrzeug hörbar zu laut war. Die Überprüfung bestätigte schließlich den Verdacht, denn bei der Geräuschmessung erreichte die Abgasanlage 94 Dezibel (brutto) bei erlaubten 78. Die Streife erkannte ferner bei der zusätzlichen Betrachtung des Fahrzeuges auf einer Hebebühne, dass offenbar eine Mittelschalldämpfer-Attrappe verbaut war. Auch dieses Fahrzeug stellten die Beamten der AG TRuP sicher, um es einem Gutachter vorzuführen. Was für die Liebhaber extra laut getunter Fahrzeuge wie Musik in den Ohren klingen mag, belästigt auf der anderen Seite Bürgerinnen und Bürger, die insbesondere in den Abendstunden um ihren Schlaf gebracht werden.

2. Suche nach unbekannten Flaschenwerfern - B 45 / Rodgau-Weiskirchen

(tl) Die Verkehrsunfallfluchtermittler in Langenselbold suchen derzeit nach zwei etwa 20-jährigen Heranwachsenden, die am frühen Samstagabend eine Flasche von einer Brücke auf die Bundesstraße 45 geworfen haben und dabei Sachschaden von etwa 750 Euro an einem darunter fahrenden Auto verursachten. Die beiden Personen sollen gegen 18.30 Uhr eine grüne Glasflasche von der Schillerstraße herab auf die Fahrbahn der Schnellstraße geworfen haben und dabei den Audi A4 einer 46 Jahre alten Frau aus Alsbach-Hähnlein getroffen haben, die in Richtung Dieburg unterwegs war. Einer der Werfer war mit einem rosafarbenen T-Shirt und einer dunklen kurzen Hose bekleidet, der andere trug ein grünes T-Shirt und ebenfalls eine dunkle kurze Hose. Die Beamten ermitteln nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 05.07.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell