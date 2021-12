Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand bei Kindergarten

Aalen (ots)

Aalen: Brand bei Kindergarten

Am Mittwochmorgen wurde gegen 5 Uhr von Zeugen ein Feuer auf dem Gelände eines Kindergartens in der Zeppelinstraße festgestellt. Dieses griff auf ein Nebengebäude über. Die Feuerwehr Aalen befindet sich mit zwölf Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten gestalten sich im Bereich des Dachs als schwierig, sie dauerten Stand 8.30 Uhr noch an. Das Hauptgebäude ist nicht betroffen. Dennoch bleibt der Kindergarten vorerst geschlossen. Zur Brandursache sowie Sachschaden sind noch keine Angaben möglich. Sobald das Gebäude betretbar ist, nimmt die Polizei die entsprechenden Ursachenermittlungen auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell