Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch

Asbach (ots)

Am Dienstagvormittag ist im Zeitraum von 07:15 Uhr bis 11:15 Uhr mindestens ein bisher unbekannte Täter in der Walgenbacher Straße in Asbach in ein Einfamilienhaus und in eine dazugehörende Gartenhütte eingebrochen. Der oder die Täter entwendete Werkzeug und einen Laptop. Im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine verdächtige männliche Person, die sich um 08:50 Uhr auf dem Grundstück des Geschädigten aufhielt. Diese wurde wie folgt beschrieben: Kurze, weiße Haare; 50 - 60 Jahre alt, 170cm - 180 cm groß, osteuropäisches Aussehen. Der Mann war vermutlich mit einem silberfarbenen aufgemotzten PKW Audi Kombi unterwegs. Die Gesamtschadenshöhe dürfte im hohen 4-stelligen Bereich liegen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell