Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Sachbeschädigung an Pkw durch Reifenstechen

Betzdorf (ots)

Am 22.09.2021, gegen 04:45 Uhr wurde die hiesige Dienststelle informiert, dass eine männliche Person soeben im Bereich der Moltkestraße an einem Fahrzeug Reifen beschädigt habe. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Täter alle vier Reifen eines Pkw Dacia offensichtlich mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigt hatte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der flüchtende Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 170-180 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit grauem Kapuzenpullover, trug einen schwarzen Rucksack. Hinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

