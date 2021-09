PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Eltville: Vermisstensuche mit Spürhund und Hubschrauber

Bad Schwalbach (ots)

Am Sonntag, den 05.09.21 konnte gg. 19:20 h eine 20-Jährige von der geschlossenen Abteilung der Vitosklinik Eichberg entweichen. Die junge Frau war laut Angaben der Klinik akut suizidgefährdet. Vor zwei Wochen konnte sie bereits einmal entweichen. Die Polizei Eltville durchsuchte bei einsetzender Dunkelheit das angrenze Waldgebiet. Unterstützt wurden sie dabei von einer Streife aus Rüdesheim und einem Hundeführer aus Wiesbaden. Außerdem kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die junge Frau konnte schließlich um 21:30 h in der Ortsrandlage von Kiedrich durch eine Streife unverletzt aufgefunden und in die Klinik zurückgebracht werden.

Gefertigt von Prasser, PHKin, VMS/982302/2021

