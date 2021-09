PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt - Zeugenaufruf+++

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, wurde in Eltville-Hattenheim von Spaziergängern ein verletzter bewusstloser Radfahrer an einem abschüssigen Feld-/Waldweg Höhe Kloster Eberbach aufgefunden. Der 70 Jahre alte Radfahrer aus Eltville wurde mit schweren Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Er ist nach erster Behandlung wieder ansprechbar, kann sich aber an nichts mehr erinnern. Er war mit einem E-Bike unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Eltville am Rhein unter Tel.: 06123-90900 in Verbindung zu setzen.

Bischoff, PHK

