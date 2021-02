Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 24. Februar 2021, 20.55 Uhr

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf stand am Mittwochabend ein 54-Jähriger mit seinem Opel in einer Parklücke auf der Dreherstraße und fuhr dann in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er offensichtlich einen von hinten kommenden 27-jährigen Motorradfahrer, der die Dreherstraße in Richtung Torfbruchstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte in der Folge und verletzte sich schwer. Er wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

