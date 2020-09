Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Junger Motorradfahrer verunglückt schwer Bad Driburg, Sonntag, 13.09.2020, 14.09 Uhr

Bad Driburg (ots)

Korrekturmeldung zu Auftrag mit der Nummer 4156586: Einsatzdatum und Uhrzeit wurden geändert. Angegebenes Datum und Uhrzeit waren 12.09.2020, 12:45. Korrektes Datum und Uhrzeit sind: 13.09.2020, 14:09 Uhr. Ich bitte um Änderung bezüglich des u.a. Sachverhaltes.

Schwer verunglückt ist am Sonntagnachmittag ein 16- jähriger Kraftradfahrer. Er befuhr in Bad Driburg die Pyrmonter Straße aus Richtung Kolpingstraße kommend und beabsichtigt die Pyrmonter Straße weiter geradeaus in Richtung Ortsausgang zu fahren. Ein 58- jähriger Pkw- Fahrer befuhr die Pyrmonter Straße in entgegengesetzte Richtung, er beabsichtigte nach links in den Konrad- Adenauer- Ring einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der 16- Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste zur weitere Behandlung mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit. Es wurde vor Ort von Angehörigen des Verunfallten übernommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.000EUR geschätzt.

