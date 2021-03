Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung der PSt. Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36286 Neuenstein OT Raboldshauen.

Am Samstagabend, d. 27.03.2021, gegen 19.50 Uhr, befuhr ein Lkw-Transporter (Sprinterklasse) die Hersfelder Straße (Ortsdurchfahrt). Vermutlich mit der Absicht in der Grundstückseinfahrt der Hausnummer 25 zu wenden, kollidierte das Fahrzeug mit der Grundstücksmauer der Einfahrt. Bei dem Anprall entstand ein Sachschaden von ca. 2500.- Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerkannt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 entgegen.

(Berichterstatter: Polizeistation Bad Hersfeld, Feldbinder PHK)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell