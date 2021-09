PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Tödlicher Verkehrsunfall auf der B42+++Jugendliche randalieren in leerstehendem Haus+++Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt+++

1. Tödlicher Verkehrsunfall auf der B42, Eltville, Bundesstraße 42 zwischen Hattenheim und Erbach, Donnerstag, 02.09.2021, 06:45 Uhr

(wie)Am Donnerstagmorgen wurden auf der B42 bei einem schweren Verkehrsunfall eine Frau getötet und drei weitere Personen verletzt. Ein 28-Jähriger befuhr mit einem VW Kleintransporter die B42 von Wiesbaden in Richtung Rüdesheim. Zwischen Erbach und Hattenheim geriet der Mann aus bisher ungeklärten Gründen langsam auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er zunächst den VW eines 53-Jährigen, kollidierte dann seitlich mit dem Opel einer 37-Jährigen und prallte schließlich frontal in den Seat einer 31-Jährigen. Hierbei wurde die 31-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten sofort zur Unfallstelle, konnten die 31-Jährige aber nicht mehr retten. Sie erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher und sein 26-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt, die Fahrerin des Opel wurde ebenfalls verletzt. Die B42 musste bis ca. 11:15 Uhr für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Ein Gutachter wurde zur Unfallursachenerforschung hinzugezogen. Die Polizei setzte eine Drohne ein, um Übersichtsaufnahmen aus der Luft zu fertigen. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Eltville unter der Rufnummer 06123/9090-0 zu melden.

2. Jugendliche randalieren in leerstehendem Haus, Bad Schwalbach, Parkstraße, Mittwoch, 01.09.2021, 18:49 Uhr

(wie)Am Mittwochabend haben zwei Jugendliche Fensterscheiben und Inventar eines leerstehenden Hauses zerstört. Die Polizei wurde von Passanten in die Parkstraße in Bad Schwalbach gerufen, da aus dem Inneren eines Hauses laute Geräusche von Zerstörungen nach außen drangen. Als die Polizeistreife eintraf flüchteten die Jugendlichen. Ein 14-Jähriger konnte auf der Flucht gefasst werden. Bei der Tatortaufnahme wurden zahlreiche zerschlagene Scheiben, Türen, Lampen, etc... festgestellt. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

3. Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Mittwoch, 01.09.2021, 09:45 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen wurden in Oestrich-Winkel zwei Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 21-jähriger und ein 23-jähriger Radfahrer befuhren die Rheingaustraße aus Richtung Hattenheim kommend. Ihnen entgegen fuhr eine 28-Jährige mit ihrem VW und wollte nach links in die Römerstraße abbiegen. Hierbei übersah sie die beiden Radfahrer und es kam zur Kollision. Beide Radfahrer wurden bei dem Aufprall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR.

4. Glück im Unglück bei wegrollendem Auto, Idstein, Burchter Straße, Mittwoch 01.09.2021, 14:00 Uhr

(wie)Am Mittwoch rollte ein herrenloses Auto in Idstein rückwärts eine Straße hinunter. Eine 77-Jährige stellte ihren VW in der Burchter Straße ab. Da weder Handbremse angezogen noch ein Gang eingelegt war, rollte das Fahrzeug rückwärts in Richtung der Straße "Am Tiergarten" hinunter. Glücklicherweise wurde das Fahrzeug kurz darauf von einem Baumschutzbügel und dem dahinterstehenden Baum gestoppt. Somit wurde niemand verletzt und kein anderes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR.

5. Unfallflucht in Heftrich,

Idstein-Heftrich, Langgasse, Dienstag, 31.08.2021, 23:30 Uhr bis Mittwoch 01.09.2021, 08:30 Uhr

(wie)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Heftrich ein Auto durch einen Verkehrsunfall beschädigt, der Verursacher floh von der Unfallstelle. Ein 59-Jähriger stellte seinen schwarzen VW in der Langgasse ab. Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass ein anderes Fahrzeug gegen das linke Heck des VW gefahren war und Sachschaden verursacht hatte. Da sich weder bei den Nachbarn noch bei der Polizei ein Verursacher gemeldet hatte, wird wegen einer Unfallflucht ermittelt. Hinweise erbittet die Polizei Idstein unter der Rufnummer 06126/9394-0.

