Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht am 03.03.2021 auf dem Parkplatz des Globus Warenhauses

Simmern/Hunsrück (ots)

Am 03.03.2021 zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Globus-Hauptmarktes in Simmern/Hunsrück zu einem Verkehrsunfall. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug des Geschädigten stand aus Sicht des Gebäudes in zweiter Reihe vorwärts eingeparkt in einer Parktasche.

Beim Fahrzeug des Verursachers muss es sich um einen roten PKW handeln, da entsprechende Lackabriebe am Fahrzeug des Geschädigten festzustellen waren. Außer Lackschäden unterhalb der Kofferraumklappe befanden sich weiterhin Lackkratzer und Kratzer im unteren Bereich der Heckstoßstange.

Beobachtungen in diesem Zusammenhang melden sie bitte der Polizeiinspektion Simmern.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell