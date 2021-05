Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen/Fils - Kupferdiebe am Werk

In Giengen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen eine Attika abgedeckt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten mit einem kleineren Laster unterwegs waren. Sie müssen am Mittwoch oder in der Nacht zum Donnerstag in der Grünenberger Straße gewesen sein. An dieser Kreisstraße steht die Wasseraufbereitungsanlage "Halde". Deren Attika war mit Kupfer eingefasst. Dieses Kupfer montierten die Diebe ab und nahmen es mit. Möglicherweise wurden die Unbekannten dabei beobachtet oder auch nur gestört, denn sie ließen verschiedene Dinge am Tatort zurück. Deshalb hofft die Polizei auf Zeugen. Wer am Mittwoch oder Donnerstag in Grünenberger Straße in Gingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann wird gebeten, sich beim Polizeiposten in Kuchen unter der Telefon-Nr. 07331/81264 zu melden.

"Zivile Helden" nennt die Polizei Menschen, die helfen und einschreiten. Wie dies gefahrlos und richtig geht, darüber informiert die Polizei in Broschüren und im Internet unter www.zivile-helden.de.

