PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Sachbeschädigung durch Wurf mit Stein +++ Fahrrad gestohlen +++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht +++ Polizei überwacht Schulwege

Bad Schwalbach (ots)

1. Steinwurf auf Wohnhaus, Walluf, Hohlweg, Sonntag, 29.08.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 30.08.2021, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag warf ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin in Walluf einen Stein gegen ein in der Straße "Hohlweg" gelegenes Wohnhaus. Die Täter verursachten durch den Steinwurf einen Sachschaden in Form eines Lochs in einer Fesnterscheibe. Angaben zur Sachschadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getätigt werden.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

2. Fahrraddiebe schlagen zu, Eltville am Rhein, Wiesweg, Donnerstag, 26.08.2021, 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Bereits am vergangenen Donnerstag stahlen Unbekannte in Eltville im Bereich des Sportplatzes in der Straße "Wiesweg" ein Fahrrad und entkamen daraufhin unbemerkt mit ihrer Beute. Der Diebstahl des blauen Mountainbikes der Marke "Trek" im Wert von circa 600 Euro mit samt eines Nummernschlosses ereignete sich ersten Ermittlungen zufolge im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Ermittlungsgruppe in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

3. Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Kiedrich, Bingerpfortenstraße, Samstag, 28.08.2021, 12:00 Uhr bis Montag, 30.08.2021, 17:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in Kiedrich vom vergangenen Wochenende nach Zeugen. Dabei wurde im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagnachmittag ein geparkter, roter Toyota Yaris in der Bingerpfortenstraße durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Toyota wies nach dem Unfall einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro auf.

Hinweise zu dem Unfallhergang oder einem Unfallverursacher nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer 06123 9090-0 entgegen.

4. Polizei beim Schulstart mit dabei! Polizeidirektion Rheingau-Taunus, Montag, 30.08.2021 und Dienstag, 31.08.2021

Das neue Schuljahr ist gestartet und für die Erstklässler fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Mit dem Weg zur Schule werden damit auch viele Schulanfänger zum ersten Mal mit den Gefahren im Straßenverkehr konfrontiert. Die Polizeistationen der Polizeidirektion Rheingau-Taunus waren beim diesjährigen Schulstart unserer jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ebenfalls mit am Start. Die Ordnungshüter zeigten an verschiedenen Schulen Präsenz und überwachten dabei vor allem den Straßenverkehr. Die Beamten hatten unter anderem in Taunusstein, Eltville sowie Geisenheim Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Auge, die zu schnell unterwegs waren und ihre Fahrzeuge so abgestellt hatten, dass die Schülerinnen und Schüler auf den Gehwegen schwer zu erkennen waren. In Gesprächen mit den Kleinen und ihren Eltern wurde auch über das richtige Verhalten im Straßenverkehr geredet. Die Aktion kam bei Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und natürlich auch bei den Kindern gleichermaßen gut an. Die Polizei wird in den kommenden Wochen, vor allem in den Morgenstunden, in unterschiedlichen Bereichen der Schulen im Rheingau-Taunus-Kreis Präsenz zeigen und auf die jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr aufpassen. Denn grundsätzlich gilt: Jeder Unfall, an dem ein Kind beteiligt ist, ist einer zu viel!

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell