POL-RTK: Bei Einbruch Schmuck gestohlen +++ Einbruch in Pkw +++ Aktueller Blitzerreport

1. Einbrecher entwenden Schmuck, Hohenstein-Breithardt, Römersberg, Donnerstag, 26.08.2021, 07:15 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagvormittag nutzten Einbrecher in der Straße "Römersberg" in Hohenstein-Breithardt die Abwesenheit der Hausbewohner aus, brachen in das Objekt ein und entwendeten Schmuck. Zwischen 07:15 Uhr und 13:00 Uhr begaben sich die Täter ungesehen in den rückwärtigen Bereich des Hauses, wo es ihnen gelang eine Terrassentür aufzubrechen und sich so Zutritt zu den Wohnräumen zu verschaffen. Dort angekommen betraten die Unbekannten mehrere Räume und stahlen letztlich Schmuck. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zum Wert des entwendeten Schmuckes und der Höhe des entstandenen Sachschadens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

2. Fahrzeug aufgebrochen, Bad Schwalbach, Pestalozzistraße, Donnerstag, 26.08.2021, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Am gestrigen Abend brachen Unbekannte auf einem Parkplatz der Jahnturnhalle in der Pestalozzistraße in Bad Schwalbach in einen Pkw ein. Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr parkte der grüne Toyota auf dem besagten Abstellplatz, als die unbekannten Täter zunächst gewaltsam das vordere Beifahrerfenster öffneten und daraufhin Bekleidung und weitere Gegenstände im Wert von etwa 100 Euro aus dem Fahrzeuginneren entwendeten. Am Fahrzeug selbst entstand dabei Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro.

Die Polizei in Bad Schwalbach erbittet unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 Hinweise zur Tat.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche:

Dienstag: Gemarkung Heidenrod, B 260

Sonntag: Gemarkung Bad Schwalbach, B 54

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

