PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher scheitern an Apotheke +++ Die Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Apotheke schlägt fehl, Idstein, Am Bahnhof, Samstag, 21.08.2021, 16:30 Uhr bis Montag, 23.08.2021, 08:15 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht in eine Apotheke in der Straße "Am Bahnhof" in Idstein einzubrechen und sind dabei in ihrem Vorhaben gescheitert. Am Montagmorgen wurde der Einbruchsversuch in Form einer beschädigten Scheibe und weiteren Aufbruchspuren festgestellt. Den unbekannten Einbrechern gelang es nicht in das Objekt einzusteigen, sodass sie unbemerkt und ohne Beute flohen. Beim Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden, der auf etwa 1.000 Euro beziffert wird.

Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Beim Vorbeifahren Pkw beschädigt, Heidenrod-Nauroth, Kirchstraße, Sonntag, 15.08.2021, 01:00 Uhr bis Montag, 16.08.2021, 09:00 Uhr

(fh)Bereits Im Zeitraum von Sonntag, dem 15.08.2021, 01:00 Uhr bis Montag, 16.08.2021, 09:00 Uhr ereignete sich in der Kirchstraße in Heidenrod-Nauroth eine Verkehrsunfallflucht bei der die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Im genannten Zeitraum parkte ein grauer BMW der Siebener Reihe am rechten Straßenrand der Kirchstraße in Richtung "Zur Höhe" und wurde mutmaßlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug könnte im Bereich des rechten Außenspiegels beschädigt sein. Im Anschluss kam der Verursacher oder die Verursacherin nicht ihren Pflichten nach und fuhr davon.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Zeugen nach Unfallflucht in Taunusstein-Hahn gesucht, Taunusstein-Hahn, Mühlfeldstraße, Samstag, 21.08.2021, 11:00 Uhr bis Montag, 23.08.2021, 11:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in der Mühlfeldstraße in Taunusstein-Hahn augenscheinlich im Vorbeifahren einen geparkten schwarzen Mercedes und floh daraufhin von der Unfallstelle. Der Mercedes wies eine erhebliche Beschädigung im linken Bereich der Stoßstange auf, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Spuren an der Unfallstelle deuten auf ein blaues Fahrzeug als Verursacher hin.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

