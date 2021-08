PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Dieb schlägt unbemerkt zu +++ Einbrecher scheitert +++ Mehrere Verkehrsunfälle mit teils schwer verletzten Beteiligten

1. Rucksack samt Bargeld aus Wohnhaus gestohlen, Eltville, Waldstraße, Samstag, 21.08.2021, 19:00 Uhr bis Sonntag, 22.08.2021, 13:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Waldstraße in Eltville ein und entwendeten einen Rucksack, Bargeld und ein Mobiltelefon im Wert von etwa 1.400 Euro. Im Anschluss gelang den Tätern ungesehen die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation in Eltville in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher verschreckt, Rüdesheim, Kleine Niederstraße, Samstag, 21.08.2021, 01:50 Uhr

(fh)Einer aufmerksamen Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der "Kleine Niederstraße" ist es wohlmöglich zu verdanken, dass ein Einbruchsversuch in der Nacht zum Sonntag fehlschlug. Gegen 01:50 Uhr vernahm die Dame ein verdächtiges Geräusch vor ihrem Fenster und konnte daraufhin eine Person erkennen, die von dem Grundstück des Hauses zunächst zu Fuß und anschließend auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung floh. Am nächsten Morgen entdeckte ein weiterer Anwohner an einem angrenzenden Gebäude mehrere Spuren die auf einen gewaltsamen Einbruchsversuch hindeuten. Weiterhin entdeckte er ein eingeschlagenes Fenster. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist es als wahrscheinlich anzusehen, dass die unbekannte Person in ihrem Vorhaben scheiterte und durch die erwachte Anwohnerin verschreckt wurde. Die unbekannte Person habe einen Kapuzenpullover getragen und neben dem Fahrrad einen Rucksack mit sich geführt.

Die Polizei in Rüdesheim erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

3. Drei Fahrzeuginsassen bei Unfall verletzt, Geisenheim, Bundesstraße 42, Freitag, 20.08.2021, 12:15 Uhr

(fh)Am Freitagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 42 in Höhe Geisenheim ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem sich drei Fahrzeuginsassen eines Audi teils schwer verletzten und die Bundestraße über Stunden gesperrt bleiben musste. Gegen 12:15 Uhr befuhr der 20-jährige Fahrer des Audi mit seinen 19- und 20 Jahre alten Mitfahrern die B42 aus Richtung Geisenheim in Richtung Oestrich-Winkel und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchierte einen Baum und überschlug sich. Der 20-jährige Fahrer verletzte sich leicht, seine beiden Mitfahrer schwer. Alle Drei mussten für weitere Behandlungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein die Fahrbahn kreuzendes Tier ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte. Der beim Unfall tangierte Baum musste im Anschluss gefällt werden. Aufgrund der Bergungs- und Baumfällarbeiten musste die Bundestraße über mehrere Stunden gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

4. Betrunkener Autofahrer kommt von Fahrbahn ab, Geisenheim-Stephanshausen, Landesstraße 3272, Samstag, 21.08.2021, 22:30 Uhr

(fh)Am späten Samstagabend kam ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer kurz vor Stephanshausen von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei leicht. Der 39 Jahre alte Mann aus Kaub befuhr mit seinem Opel zuvor die Landesstraße 3272 in Richtung Geisenheim-Stephanshausen, verlor ersten Ermittlungen zufolge kurz vor dem Ortseingang die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Opel beschädigte dabei ein Verkehrsschild und überschlug sich im weiteren Verlauf abseits der Fahrbahn. Die eingesetzten Beamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, sodass sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Weiterhin wurde er leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Im Rahmen des Unfalls entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

5. Zwei Verletzte nach Unfall auf Bundesstraße, Hünstetten-Limbach, Bundesstraße 417, Samstag, 21.08.2021, 21:30 Uhr

(fh)Ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 417 bei Hünstetten-Limbach führte am Samstagabend zu zwei verletzten Fahrern und einem hohen Sachschaden. Ein 18-jähriger Limburger befuhr mit seinem Fiat die L 3275 aus Richtung Hünstetten-Limbach und beabsichtigte auf die Bundesstraße 417 in Richtung Limburg aufzufahren. Hierbei übersah der junge Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache den Ford eines 35-Jährigen, der die besagte Bundesstraße entlangfuhr. Es folgte ein Zusammenstoß der beiden Pkw bei dem sich beide Fahrzeugführer verletzten. Der 18-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

