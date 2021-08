PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kälber in Idstein getötet und weitere Tiere verletzt - Zeugen gesucht

Bad Schwalbach (ots)

In der Nacht von Freitag, den 20.08.2021 auf Samstag, den 21.08.2021 wurden in Idstein, auf einer Viehweide oberhalb der Sportanlage Zissenbach, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 10 Uhr zwei Kälber von unbekanntem Täter getötet. Ein weiteres Kalb und eine Kuh wurden so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort von ihren Leiden erlöst werden mussten.

Als Tatwaffe benutzte der Täter vermutlich Pfeil und Bogen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen im Tatzeitraum oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Idstein, Telefonnummer 06126 - 93940, in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Imhof, PHK

