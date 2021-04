Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, Ulm - Brennender Karton

Renchen, Ulm (ots)

Dem beherzten Eingreifen eines Anwohners in der Armenhöferstraße dürfte es am Freitagabend zu verdanken gewesen sein, dass ein brennender Karton keinen weiteren Schaden anrichtete. Der Bewohner eines dortigen Anwesens wurde gegen 21.40 Uhr auf den unter einem Vordach abgelegten, brennende Abfall aufmerksam und löschten das Feuer eigenständig. Wie es zu der Entzündung kam, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ob ein Zusammenhang zu dem Brand am Donnerstagabend besteht, wird derzeit geprüft.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell