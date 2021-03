Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Müll illegal im Wald entsorgt - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Obersdorf) (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag (12.03.2021) und Samstagnachmittag (13.03.2021) in einem Waldstück in Wilnsdorf-Obersdorf oberhalb der Straße "Am Oberen Johannes" Müll entsorgt. Ein Zeuge hatte sich zuvor auf der Leitstelle gemeldet.

Die alarmierte Streife stellte vor Ort rund 20 Altreifen, zehn 5-Liter-Kanister mit Altöl und diverse Bremsklötze fest. Der oder die Verursacher konnten bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei sucht deshalb nun nach weiteren Zeugen, die unter der 0271/7099-0 Hinweise zur Tat machen können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell