POL-SI: Verkehrsunfall mit Personenschaden

70-Jähriger schwer verletzt

Bad Laasphe (ots)

Am Samstag, 13.03.2021, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Mann die B62 aus Richtung Niederlaasphe in Richtung Wallau (Hessen) mit einem Kleintraktor inklusive Anhänger. Zeitgleich befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer ebenfalls die B62 in gleiche Richtung. Zum Unfallzeitpunkt kollidierte der Pkw des 22-Jährigen mit dem Heck des Anhängers des vorausfahrenden Traktors. Der Anhäger wurde in den Traktor geschoben und der Traktor fiel um. Infolge dessen verletzte sich der 70-jährige Traktorfahrer schwer und musste durch den herbeigerufenen Rettungsdienst in ein Krankhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 5.000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließende Reinigung der Fahrbahn, musste die B62 voll gesperrt werden.

