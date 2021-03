Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

Eine Person leicht verletzt.

Siegen (ots)

Am Freitag, 12.03.2021, gegen 18:00 Uhr, befuhren drei Pkw hintereinander die Geisweider Straße in Fahrtrichtung Kreuztal-Buschhütten. In Höhe der Einmündung Am Hohen Rain beabsichtigte ein 20-jährige Pkw-Fahrer nach links abzubiegen. Verkehrsbedingt musste er anhalten. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw des 20-Jährigen und den nachfolgenden Pkw eines 19-Jährigen sowie einer 36-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 14.000 Euro. Zwei der drei beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Die 36-jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

