Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Waltersweier - Ermittlungen laufen

Offenburg, Waltersweier (ots)

Die Meldung über einen mutmaßlichen Exhibitionisten, der offensichtlich vor den Augen eines Anzeigeerstatters und eines Kindes an seinem Glied manipulierte, rief am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, eine Polizeistreife am Baggersee in Waltersweier auf den Plan. Der Verdächtige konnte noch vor Ort kontrolliert werden - die Ermittlungen durch die Polizei wurden eingeleitet.

