Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hamburg

Henstedt-Ulzburg - Polizei stoppt gestohlenen PKW

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, dem 29. April 2020, haben Polizeibeamte in Henstedt-Ulzburg ein Fahrzeug gestoppt, das zuvor in Hamburg gestohlen gemeldet wurde. Über die Ortung eines im Auto befindlichen Smartphones konnte der genaue Standort ermittelt werden.

Gegen 23:30 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Norderstedt den VW Golf in der Wilstedter Straße in Henstedt-Ulzburg. Zuvor hatte der Geschädigte seinen Wagen bei der Polizei Hamburg als gestohlen gemeldet. In Harvestehude hatte er gerade Essen ausgeliefert, als sich ein Unbekannter ins Fahrzeug setzte und mit dem Golf davonfuhr. Der Besitzer konnte über das Internet sein Smartphone orten, das noch im Fahrzeug lag. Letztlich ortete er den Wagen in Henstedt-Ulzburg. Dort wurde er von der Polizei gestoppt.

Im Fahrzeug trafen die Beamten einen 29-Jährigen an, der über keinen festen Wohnsitz verfügt. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen PKW-Diebstahls sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell