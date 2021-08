PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bedrohung in Taunusstein-Hahn führt zur Festnahme

Bad Schwalbach (ots)

Festnahme nach Polizeieinsatz,

Taunusstein-Hahn, Geschwister-Scholl-Straße, Mittwoch, 25.08.2021, 18:40 Uhr

(fh)Am Mittwochabend führte eine Auseinandersetzung mit einhergehender Bedrohung in der Geschwister-Scholl-Straße in Taunusstein-Hahn zu einem Polizeieinsatz und der Festnahme eines Mannes. Gegen 18:40 Uhr informierten Anwohner der Straße die Polizei über einen soeben stattgefundenen Disput zwischen zwei Männern, bei dem einer der Beteiligten im Rahmen der Auseinandersetzung dem anderen eine Waffe vorgehalten haben solle. Den herbeigeeilten Streifen gelang es daraufhin, die Person, die sich mittlerweile mit der Waffe entfernt hatte, in seinem Wohnobjekt zu lokalisieren und widerstandslos festzunehmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnräume konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge besitzt der Taunussteiner eine Berechtigung für diese. Der Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation Bad Schwalbach gebracht, wo die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleiteten. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und dem genauen Tatablauf aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

