Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Auffahrunfall mit schwerverletzter Person - hoher Sachschaden

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

Zwei verletzte Personen - davon eine schwer verletzt - und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag im Stadtteil Wohlgelegen. Ein 32-jähriger Mann war kurz nach 15 Uhr mit seinem Audi auf der Dudenstraße in Richtung Feudenheimer Straße unterwegs. In Höhe der Friedrich-König-Straße musste ein voranfahrender 22-jähriger Fiat-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies registrierte der Fahrer des Audi zu spät und fuhr dem Fiat auf. In der weiteren Folge wurde der Fiat auf den VW eines davon stehenden 39-Jährigen geschoben. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fiat-Fahrer schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, die er nach Untersuchung und ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Gegen den 32-jährigen Fahrer des Audi wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell