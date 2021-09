PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall bei Schlangenbad: Sechs Verletzte und hoher Sachschaden

Bad Schwalbach (ots)

Am Sonntag, 5. September 2021, gegen 15:50 Uhr, meldeten Anwohner aus Schlangenbad einen lauten Knall aus dem Bereich der B260 in Höhe der Abfahrt Georgenborn. Weitere Mitteiler schilderten einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Durch die eintreffenden Streifen der Polizei und der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schlangenbad wurde die B260 im Bereich bis zur Ausfahrt Schlangenbad Nord voll gesperrt. Nach den ersten Auswertungen der Unfallspuren und den Angaben von Zeugen geriet der 85jährige Unfallverursacher aus Schlangenbad, aus Richtung Eltville kommend, in den Gegenverkehr. Beim Versuch, dem immer weiter nach links kommenden PKW auszuweichen, geriet ein 56jähriger Fahrer mit seiner Beifahrerin ins Schleudern und stieß mit dem PKW eines ebenfalls in Richtung Eltville fahrenden 68jährigen aus Taunusstein zusammen. Dieser PKW war mit insgesamt drei Personen besetzt. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiterer PKW beschädigt. Für alle Fahrzeuginsassen blieb die Kollision ohne schlimmere Folgen, es mussten jedoch insgesamt sechs Personen mit leichten Verletzungen zu Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Alle vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 68.000 Euro geschätzt. Nach umfangreichen Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei konnte die B260 erst wieder gegen 18:35 Uhr freigegeben werden.

