Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Kommen Sie gut an!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 11. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits vor Kindergärten sowie an Unfall- und Wildgefahrenstellen. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Verkehrsschilder und passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen an!

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

15.03.2021:

B 448, Gemarkung Offenbach in Richtung Offenbach (Ausbauende, Unfallgefahr); B 459, Gemarkung Offenbach in Richtung Offenbach - vor Geisfeldkreisel (Unfallgefahr - Geschwindigkeitsmessanhänger);

16.03.2021:

Offenbach, Goerdeler Straße in Fahrtrichtung Untere Grenzstraße (Kindergarten); Dreieich-Sprendlingen, Fichtestraße (Kindergarten); B 459, Gemarkung Offenbach in Richtung Offenbach - vor Geisfeldkreisel (Unfallgefahr - Geschwindigkeitsmessanhänger);

17.03.2021:

Gemarkung Brachttal, B 276 in Fahrtrichtung Hesseldorf (Unfallgefahr); B 459, Gemarkung Offenbach in Richtung Offenbach - vor Geisfeldkreisel (Unfallgefahr - Geschwindigkeitsmessanhänger);

18.03.2021:

Gemarkung Bruchköbel, L 3347 in Fahrtrichtung Ostheim (Unfallgefahr); Gemarkung Dietzenbach, L 3001 in Fahrtrichtung Offenthal (Wildgefahrenstrecke);

19.03.2021:

Gemarkung Hanau, L 3268, Maintaler Straße in Fahrtrichtung Maintal (Unfallgefahr - Geschwindigkeitsmessanhänger);

20. und 21.03.2021:

Gemarkung Hanau, L 3268, Maintaler Straße in Fahrtrichtung Maintal (Unfallgefahr - Geschwindigkeitsmessanhänger).

Offenbach, 15.03.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

