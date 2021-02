Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Prüfpersonal bedroht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamten haben am Dienstagabend (23.02.2021) an der Haltestelle Olgaeck einen 24 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, da er im Verdacht steht, ohne gültiges Ticket unterwegs gewesen zu sein und sich gegen das Festhalten durch das Prüfpersonal gewehrt zu haben. Unmittelbar vor der Haltestelle Arnulf-Klett-Platz kontrollierte das Prüfpersonal den 24 Jahre alten Tatverdächtigen gegen 21:35 Uhr in der Stadtbahnlinie U6. Der Mann wollte sich der Kontrolle entziehen, indem er sich an den Kontrolleuren vorbei zwängte um am Arnulf-Klett-Platz auszusteigen. Die Kontrolleure hinderten den Mann dabei, worauf dieser einen faustgroßen Stein aus seiner Jackentasche nahm und sie bedrohte. Es gelang ihnen, den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festzuhalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24 Jahre alte Mann auf freien Fuß entlassen.

