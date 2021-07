Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Renitenter Ladendieb auf frischer Tat ertappt - Verdächtiger geht in Haft

Neuss (ots)

Am Dienstagabend (27.07.), gegen 19:25 Uhr, wurde die Polizei zu einem Supermarkt an der Römerstraße gerufen. Ein Zeuge beobachtete einen 23-Jährigen der alkoholische Getränke nahm und ohne zu bezahlen den Laden versuchte zu verlassen. Bis zum Eintreffen der Beamten wurde der Flüchtige, mithilfe eines weiteren Zeugen, festgehalten. Der 23-Jährige versuchte sich durch Reißen und Schlagen zu befreien. Der renitente Ladendieb wurde festgenommen.

Ein Richter schickte den 23-Jährigen, ohne festen Wohnsitz, am Mittwoch (28.07.) in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell