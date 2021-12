Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Allmersbach im Tal: Auto überschlagen - Feuerwehr barg Autofahrer

Allmersbach im Tal: (ots)

Ein 39-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 20.15 Uhr die K 1907 zwischen Unterweissach und Heiningen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab, fuhr dann eine Böschung abwärts und querte den Horbetsbach. Dann prallte das Fahrzeug gegen die dortige Böschung, überschlug sich und kam im Graben zum Stillstand. Die örtliche Feuerwehr musste den leicht verletzten Autofahrer bergen, sodass er dann vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden konnte. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein, da konkrete Anhaltspunkte einer Alkohol- und Drogenbeeinflussung bei dem Autofahrer vorhanden waren. In diesem Zusammenhang wurde eine Blutuntersuchung veranlasst und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Das totalbeschädigte Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.

