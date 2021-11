Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 22 Jahre alter Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Fabrikstraße

13.11.2021, 23.50 Uhr

Am Samstagabend gegen 23:50 befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei die Helmstedter Straße in Richtung Esbeck. In Höhe einer dortigen Tankstelle fiel ihnen ein PKW der Marke Mercedes-Benz auf, der vom Tankstellengelände in Richtung Esbeck auf die Helmstedter Straße einbog. Der Pkw und seine Insassen wurden in der Fabrikstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einer Überprüfung unterzogen. Dabei kam heraus, dass der 22 Jahre alte Fahrzeugführer aus Braunschweig nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Mittels des polizeilichen Abfragesystems konnte bestätigt werden, dass die Fahrerlaubnis dem 22 Jahre alten Braunschweiger bereits im Jahr 2018 durch den Landkreis Osnabrück entzogen wurde. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen den 30 Jahre alten Halter des Mercedes-Benz ebenfalls aus Braunschweig wurde Verfahren aufgrund der Duldung des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

