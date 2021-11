Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Gotha (ots)

Heute Morgen, gegen 08.45 Uhr ereignete sich ein Unfall im Kreuzungsbereich Kindleber Straße/Oststraße. Hierbei fuhr ein 69-jähriger Fahrer eines Seat in Richtung Kindleben und wollte in die Oststraße einbiegen. Hierbei touchierte der Mann mit seinem Fahrzeug eine 30-jährige Fußgängerin, die im Begriff war die Oststraße zu überqueren. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, Sachschaden entstand hierbei nicht. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell